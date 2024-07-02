Пропутинский премьер Венгрии неожиданно приехал в Украину и предложил «прекращение огня»

Премьер-министр Венгрии и лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан, которого называют пропутинским лидером внутри ЕС и который неоднократно блокировал военную помощь Украине, совершил неожиданный визит в столицу страны, Киев — впервые с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает The Guardian.

Орбан приехал в Украину во вторник, 2 июля, утром — через день после того, как Венгрия получила председательство в Совете Евросоюза. Председательствовать Венгрия будет по крайней мере до конца года. Это назначение расстроило многих европейских политиков: Венгрия часто конфликтует с Брюсселем из-за внутренней и внешней политики.

«Цель венгерского президенства [в Совете ЕС] — способствовать преодолению испытаний, стоящих перед Европейским союзом. Моя первая поездка, таким образом, была в Киев», — написал у себя на странице в фейсбуке Виктор Орбан и выложил совместную фотографию с Владимиром Зеленским.

Анонимный источник The Guardian в правительстве Венгрии также рассказал, что Орбан решил посетить Киев после долгих переговоров на тему особых прав венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье — регионе на западе Украины, граничащем с Венгрией. Якобы за наделение меньшинства особыми правами Венгрия снимет вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

«Разрешение вопроса [особых прав венгерского меньшинства в Закарпатье] было условием для проведения встречи. В прошедшие несколько недель было достигнуто соглашение, которое они представят как достигнутое», — рассказал источник издания, знающий о деталях встречи.

Речь, вероятно, идет об 11 условиях, которые Венгрия выдвинула Украине в вопросе нацменьшинств — о них ранее писала «Украинская правда». В этих условиях, которые только недавно стали публичными, речь идет, например, о том, что венгерское меньшинство должно получить представительство в парламенте Украины, а также возможность обеспечивать учебные процессы на венгерском. Правда, по данным издания, Венгрия готова отказаться от представительства в парламенте, так как это условие кажется невыполнимым. На переговорах сторонам удалось договориться об открытии первой украинской школы в Венгрии — Орбан обещал ее профинансировать.

«Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на зеркальном подходе в отношениях между странами», — заявил Владимир Зеленский.

Украинские СМИ также писали о том, что на встрече Орбан попросил Зеленского подумать, можно ли «сделать перерыв», чтобы прекратить огонь и затем начать процесс мирных переговоров с Россией.

«Переговоры будут сосредоточены на возможностях достижения мира в Европе, а также на двусторонних украинско-венгерских отношениях», — написал в X пресс-секретарь премьер-министра Золтан Ковач.

Кремль, в свою очередь, прокомментировал визит Орбана в Украину. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Орбан «всего лишь выполняет свои обязанности» как председатель Совета ЕС. Он также добавил, что Россия не поддерживала контакты с Венгрией до поездки премьер-министра страны в Киев, и назвал Виктора Орбана политиком, который «жестко отстаивает» интересы своей страны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро совершил как минимум пять поездок в Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину, самой последней из которых была его поездка на экономический форум в Санкт-Петербурге. А эта поездка Орбана в Украину — первая за 12 лет.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.