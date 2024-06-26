Раскрыты секретные правила распределения высших должностей в ЕС

Для распределения высших должностей в политических институтах Европейского Союза существуют секретные правила, которые нигде не закреплены, но которые все обязаны соблюдать. Подробности о назначении высших лиц в ЕС раскрывает газета Politico.

Новые кандидаты выбираются в ходе переговоров. Однако в них принимают участие представители не всех 27 стран-членов объединения, а только шести. Считается, что участники переговоров представляют три политические группы — правоцентристы, социалисты и либералы. В этом году решения по назначениям принимают премьеры Греции, Польши, Испании и Нидерландов, а также президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц. Остальные члены ЕС должны будут утвердить их выбор 27 июня.

Профессор европейской политики в Университете Левена Стивен Ван Хек объясняет, что при распределении должностей нужно учитывать принципы политического, географического и гендерного разнообразия. Правила «не прописаны ни в одном из договоров, но они значительно усложняют головоломку», отмечает Ван Хек. Профессор права ЕС в HEC Paris Альберто Алеманно назвал такую выборную процедуру «недемократичной на многих уровнях».

«Правила избрания нового руководства ЕС по большей части неписанные. Как и папский конклав, они основаны на давних традициях и джентльменских соглашениях (и, по крайней мере, в ЕС — дамских). В Риме некоторые приходят кардиналами, а уходят епископами. В Брюссель некоторые приходят как бывшие национальные лидеры, а уходят как высокопоставленные чиновники ЕС», — говорится в материале газеты.

Результатами выборов остался недоволен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ему кажется, что высшие должностные лица ЕС представляют «только левых и либералов». Орбан не принимал участие в переговорах. Профессор права ЕС в HEC Paris Альберто Алеманно предположил, что игнорирование венгерского премьера свидетельствует о том, что в ЕС у руля стоят только представители «проевропейских фракций». Орбану же близки позиции евроскептицизма.

В списке кандидатов, которые должны получить высшие должности в ЕС, есть скандально известные политики. Одна из таких — премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая может сменить Жозепа Борреля на посту главы внешнеполитического ведомства ЕС. В прошлом году Каллас попала в скандал из-за того, что логистическая компания ее мужа продолжила работать в России после начала войны в Украине. Кроме нее должность в Евросовете может получить бывший премьер Португалии Антониу Кошта. Он до сих пор находится под следствием из-за подозрений в злоупотреблении влиянием. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую планируют переизбрать, тоже замешана в коррупционном скандале.

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