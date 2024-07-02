Младенца оставили в подъезде в Москве

В Москве в подъезде жилого дома на улице Чусовская обнаружили новорожденную девочку. Об этом в своем телеграм-канале сообщила прокуратура Москвы.

Как уточнили в ведомстве, ребенка там бросила его мать. «По предварительным данным, женщина проникла в подъезд жилого дома, зайдя за одним из жильцов, открывшим дверь, а затем оставила там свою новорожденную дочь. Личность женщины 1982 года рождения установлена», — говорится в сообщении прокуратуры.

В нем также отмечается, что ребенка доставили в медицинское учреждение и в настоящее время жизни и здоровью новорожденной девочки ничего не угрожает.

В последние годы российские власти ведут целенаправленную борьбу с абортами, добиваясь отказа от проведения процедур по прерыванию беременности в частных клиниках, а также вводя в регионах штрафы за «склонение» к абортам.

28 июня стало известно, что комитет Государственной думы по охране здоровья рекомендовал министерству здравоохранения сократить срок аборта «по желанию женщины» с 12 до девяти недель.

Также думский комитет призвал Росздравнадзор усилить контроль за препаратами для медикаментозного аборта и не допустить их использования вне медицинских организаций.

Ранее в июне Минздрав одобрил новые клинические рекомендации по проведению абортов. Так, перед процедурой врачи обязаны сделать УЗИ, чтобы женщина увидела плод и услышала его сердцебиение. Также они обязательно должны направить женщину на консультацию с психологом.

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