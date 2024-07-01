Часть сгоревшего «Крокуса» могут отдать под выставочные пространства

Часть концертного зала «Крокус Сити Холл», сгоревшего после нападения террористов в марте 2024 года, могут передать под выставочные площади. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Там будет скорее всего выставочная площадь», — сказал он в беседе с агентством. Несколькими днями ранее губернатор Подмосковья уже говорил, что нового концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» не будет.

При этом в начале июня Воробьев допустил, что там разобьют памятный сквер. «Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагают строительство, организацию там сквера памятного», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в сквере может быть установлен памятник погибшим в результате теракта. При этом Воробьев отметил, что окончательное решение по этому поводу должна принять компания Сrocus Group Араза Агаларова, которой принадлежал «Крокус Сити Холл».

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В этот день там должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». Четверо террористов открыли огонь по зрителям из автоматического оружия, а затем подожгли здание.

Жертвами теракта стали по меньшей мере 145 человек. Ответственность за него взяло на себя «Исламское государство», однако российские власти заявили, что к нападению причастны власти Украины, США и Великобритании.

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