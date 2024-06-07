На месте «Крокус Сити Холла» может появиться сквер 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на месте сгоревшего в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холл» может появиться памятный сквер, пишет РИА «Новости».

«Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагают строительство, организацию там сквера памятного», — сказал Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума.

При этом он также заявил, что сейчас рассматривается еще несколько вариантов. В беседе с РБК Воробьев отметил, что в сквере также могут установить памятник погибшим в результате теракта. Сроки реализации этого проекта пока неизвестны. Окончательное решение должна принять компания Сrocus Group Араза Агаларова, которая владеет объектом.

«Мы не хотим откладывать это в долгий ящик, идет обсуждение», — подчеркнул Воробьев.

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При этом в Crocus Group изданию сообщили, что здание концертного зала проходит экспертизу и необходимо дождаться ее результатов. Там подчеркнули, что пока рано говорить о каких-либо вариантах реконструкции.

В конце марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в здание открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек, а еще 500 пострадали. Фигурантами дела о теракте стали 18 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Ответственность за теракт взяла на себя ячейка запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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