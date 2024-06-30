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Политолог рассказал о закрытии факультета политнаук в Европейском университете

13:56 • 30.06.2024

Ученый совет Европейского университета в Петербурге ликвидировал в вузе факультет политических наук. Об этом в фейсбуке сообщил политолог и декан факультета Григорий Голосов. 

По его словам, ученый совет принял подобное решение в прошлую среду. Те, кто закончил магистратуру в этом году, защитились, и, как отметил Голосов, стали последними выпускниками факультета. Аспиранты и магистранты, которые продолжают учиться, будут заканчивать обучение на программе в составе факультета истории.

«Я в этой программе участвовать не буду, ухожу в продолжительный отпуск, а официально буду аффилирован с факультетом экономики в качестве его профессора», — добавил Голосов. 

Сам университет эту информацию пока не комментировал. На его сайте факультет политических наук по-прежнему значится. Там указана программа дополнительного образования «Актуальные вопросы политической науки» длительностью год, а также вольнослушательство.   

В конце прошлого года Европейский университет в Петербурге оштрафовали на 70 тысяч рублей за хранение книг, изданных при поддержке «нежелательных» организаций. Поводом стали книги, которые издали с помощью Института «Открытое общество», входящего в структуру фонда Сороса, и Института Кеннана — программы в Международном научном центре имени Вудро Вильсона, признанного в России «нежелательной» организацией. Поводом для протоколов стали в том числе произведения древнекитайских философов, издания о музеях Петербурга, культурных различиях наций и глобализации.

Европейский университет — частный вуз, основанный в Петербурге в 1994 году. Первоначально он получал финансирование благодаря грантам ряд американских и европейских НКО. После того, как многие эти организации признали «нежелательными» в России, вуз от них больше не получал средства. 

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