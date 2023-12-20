Европейский университет в Петербурге оштрафовали на 70 тысяч рублей за хранение книг, изданных «нежелательными» организациями

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал Европейский университет за хранение книг, изданных при поддержке «нежелательных» организаций. Суд признал вуз виновным по двум протоколам об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП) и назначил штраф в 35 тысяч рублей по каждому из них. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд пришел к выводу, что в университетской библиотеке в «открытом доступе» хранилось несколько книг, изданных при поддержке зарубежных неправительственных организаций, деятельность которых была признана российскими властями «нежелательной».

О двух протоколах, составленных на Европейский университет в Санкт-Петербурге стало известно 11 ноября. Позже выяснилось, что протоколы составили по итогам проверки, которую провели в вузе сотрудники Рособрнадзора и прокуратуры.

Нарушением они сочли книги в библиотеке, которые издали при поддержке Института «Открытое общество», входящего в структуру фонда Сороса, и Института Кеннана — программы в Международном научном центре имени Вудро Вильсона, признанного «нежелательной» организацией. Среди книг, которые посчитали нарушением — произведения древнекитайских философов, а также издания о музеях Петербурга, культурных различиях наций и глобализации.

В самом Университете подчеркивали, что эти книги появились в библиотеке вуза задолго до вступления в силу закона о «нежелательных» организациях. А после его принятия эти издания поместили в «специальный закрытый фонд» и никому не выдавали. При этом, согласно действующему российскому законодательству, книги, изданные «нежелательными» организациями, нельзя распространять, но можно хранить.

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