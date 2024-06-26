В деле о пожаре во Фрязине появились первые подозреваемые

Следственный комитет сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о недавнем пожаре в подмосковном Фрязине, где погибли шесть человек. В сообщении ведомства говорится, что задержаны заместитель генерального директора ООО «Исприн», а также представитель собственника здания, чьи имена не называются. Им вменяют оказание небезопасных услуг, повлекшем гибель людей (ч.3 ст.238 УК).

«По данным следствия, с 2021 года здание находилось в ведении ООО “Исприн”. <...> Установлено, что заместитель генерального директора данной фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения», — заявили в СК.

Там также добавили, что причиной гибели людей при пожаре стало «нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов».

24 июня в здании НИИ «Платан» во Фрязине в Московской области произошел пожар. Его площадь составила более пяти тысяч квадратных метров. Тушили возгорание несколько десятков пожарных и два вертолета МЧС.

В результате пожара, по последним данным, погибли шесть человек. Некоторые из них разбились, когда выпрыгнули из окон горящего здания, спасаясь от огня.

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