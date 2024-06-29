Шри-Ланка потребовала от России выплат за погибших в Украине своих граждан

Делегация Шри-Ланки посетила Россию, где обсудила судьбу своих граждан, участвующих в войне в Украине. Об этом сообщается на сайте МИД Шри-Ланки.

По информации властей страны, на войне в Украине погибли 17 ее граждан, заключивших контракты и воевавших на стороне России.

Делегация Шри-Ланки во время визита в Москву обсудила с российской стороной погибших, «компенсации погибшим и раненым, тяжелое положение ланкийцев, с которыми невозможно связаться, возможности добровольного возвращения, досрочное расторжение контрактов и упорядочение вознаграждений».

Стороны договорились продолжать переговоры по этим вопросам. Шри-Ланка предложила создать рабочий комитет, в состав которого войдут официальные лица обеих сторон, который будет регулярно встречаться для их решения.

Делегация Шри-Ланки посетила Россию 26-27 июня. Возглавлял ее глава МИД страны Тарака Баласурия. С российский стороны в переговорах участвовали заглавы МИД Андрей Руденко и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее Шри-Ланка начала расследование, чтобы отследить судьбу как минимум двух тысяч своих граждан, участвующих в войне с обеих сторон. Некоторые рассказывали, что их обманом отправили воевать за Россию. По данным властей, по крайней мере 22 гражданам Шри-Ланки удалось дезертировать и вернуться домой.

Владимир Путин в ноябре 2022 года подписал указ, разрешающий иностранцам заключать контракт с российской армией. В начале января 2024 года вступил в силу документ, согласно которому иностранцам, заключившим контракт с Минобороны, предоставляется российское гражданство. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что на войну в Украине отправили примерно десять тысяч человек с приобретенным российским гражданством.

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