Северокорейца публично казнили за прослушивание K-pop

В докладе о правах человека в Северной Корее за 2024 год, опубликованном Министерством объединения Южной Кореи, утверждается, что 22-летний кореец был публично казнен за просмотр и распространение южнокорейских фильмов и музыки. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что этот случай подчеркивает «отчаянные попытки» Пхеньяна остановить поток внешней информации и культуры.

В докладе отмечается, что описание дела казненного северокорейца основано на показаниях 649 перебежчиков из КНДР. По словам одного из них, молодой человек из провинции Южный Хванхэ был публично казнен в 2022 году за прослушивание 70 песен и просмотр трех южнокорейских фильмов, а также за их распространение.

Действия северокорейца нарушили закон, принятый в КНДР в 2020 году и запрещающий «реакционную идеологию и культуру».

В докладе также подробно описываются усилия северокорейских властей по контролю за внешними потоками информации, направленными в основном на молодежь.

В качестве примеров таких репрессий в документе указаны наказания за ношение невестами белых платьев, распитие алкоголя из винных бокалов и ношение солнечных очков. Все эти действия рассматриваются в КНДР как южнокорейские «реакционные» обычаи.

Как отмечает The Guardian, запрет на K-pop является частью кампании по защите северокорейцев от «пагубного» влияния западной культуры, которое началось при бывшем лидере страны Ким Чен Ире и усилилось при его сыне Ким Чен Ыне.

При этом, как утверждают северокорейские перебежчики, несмотря на столь жесткие меры, влияние южнокорейской культуры, вероятно, не остановить. Бежавшая из Северной Кореи девушка рассказала, что молодые люди «следуют и копируют южнокорейскую культуру, и они действительно любят все южнокорейское».

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