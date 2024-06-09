Южная Корея расскажет северокорейцам новости через громкоговорители

Южная Корея восстановит громкоговорители возле границы с КНДР и возобновит трансляции запрещенных в Северной Корее передач. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента республики Юн Сок Ель.

Жители приграничных районов Северной Кореи впервые с 2016 года смогут услышать новости и другие передачи, запрещенные властями. Им расскажут о развитии Южной Кореи и ее поп-культуре. При этом в Объединенном комитете начальников штабов (ОКН) отказались сообщить, сколько будет длиться вещание, какое количество техники для этого используется и где она расположена.

Yonhap со ссылкой на ОКН отмечает, что на прошлой неделе южнокорейские военные провели учения по использованию пропагандистских громкоговорителей впервые с 2018 года.

В администрации президента Южной Кореи назвали вещание ответной мерой на неоднократные запуски воздушных шаров с мусором с территории КНДР. «Хотя меры, которые мы принимаем, возможно, будут трудными для северокорейского режима, они принесут послание света и надежды северокорейским военным и гражданам», — утверждают в канцелярии президента.

О запуске воздушных шаров с мусором с территории КНДР стало известно в мае. Вскоре произошло еще несколько запусков. Всего границу с Южной Кореей пересекло около тысячи шаров. В КНДР запуски назвали ответом на антипхеньенские листовки, распространяемые активистами.

Как отмечает Associated Press, начальник управления национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин и другие представители ведомства раскритиковали Пхеньян за попытку вызвать «беспокойство и беспорядки» в Южной Корее с помощью воздушных шаров и подчеркнули, что Северная Корея будет нести «единоличную ответственность» за любую будущую эскалацию напряженности между странами.

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