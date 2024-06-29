Фигурант дела о финансовой пирамиде решил сбежать на войну в Украине

Таганский районный суд Москвы объявил в розыск одного из главных фигурантов дела бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп» Андрея Кочанова. Об этом пишет «Коммерсант».

Кочанов находился под домашним арестом. Его представители, по данным газеты, когда фигурант не появился на очередном судебном заседании, сказали, что он уехал в Ростов-на-Дону, чтобы заключить контракт и уехать на войну в Украине. Суд посчитал этот довод неубедительным и постановил заочно арестовать Кочанова. Газета отмечает, что до побега Кочанов просил у судьи разрешения пройти медкомиссию, но суд ему отказал.

Процесс над Кочановым и другими фигурантами длится уже больше года, отмечает «Коммерсант». Предполагаемый организатор Владимир Дрягин, как утверждает газета, смог скрыться в Польше. По версии следствия, «Омега групп» сначала привлекала деньги под 16% годовых, утверждая, что эти деньги вложат в строительство домов в Германии. Впоследствии ставки вырастали до 24%, а периодически и до 58%. Кочанову вменяют в вину 123 эпизода мошенничества.

В мае 2022 года «Омега групп» попала в «список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», который составил Центробанк. Пострадавшим, многим из которых больше 70 лет, никакой ущерб на данный момент не возместили.

Ранее «Коммерсант» писал, что сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и судебные приставы начали вербовать на войну подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. По информации издания, им обещают снять судимости, приостановить, а впоследствии — прекратить уголовное преследование. «Коммерсант» отмечает, что Кочанов, в свою очередь, был подсудимым, и на него были наложены серьезные ограничения. В том числе он носил электронный браслет, который перед побегом смог снять.

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