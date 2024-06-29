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Кадыров посоветовал Бастрыкину «быть аккуратным» после слов о запрете никабов

18:35 • 29.06.2024

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете религиозной одежды, закрывающей лицо. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале. 

«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — написал Кадыров. 

Он подчеркнул, что никакая религия «не говорит своим последователям заниматься убийствами невинных людей и устраивать жестокую кровавую резню» и посоветовал Бастрыкину не «путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям». 

По мнению Кадырова, если высокопоставленные чиновники будут допускать подобные высказывания, как ранее Бастрыкин, «это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране». Глава Чечни заявил, что жители России в настоящее время «едины и сплочены как никогда». «Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — заключил Кадыров. 

О запрете никабов Бастрыкин высказался на Международном молодежном юридическом форуме 29 июня. Один из его посетителей сказал главе СК, что в странах Центральной Азии, например, в Узбекистане нельзя носить религиозную одежду, закрывающую лицо. «Кто не может носить никаб там, переезжают сюда и носят его в России», — заявил посетитель форума. Он поинтересовался у главы СК, можно ли ввести запрет на религиозную одежду, закрывающую лицо, в России. 

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — сказал Бастрыкин. 

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