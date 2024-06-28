Трамп обвинил Байдена в решении Путина вторгнуться в Украину

Экс-президент США Дональд Трамп во время первых из двух запланированных теледебатов с Джо Байденом заявил, что условия для начала мирных переговоров в Украине, выдвинутые Путиным, неприемлемы. При этом, он добавил, что Путина к войне в Украине могло подтолкнуть неуважение к нынешнему президенту США, которого он якобы не воспринимает всерьез.

«Если бы у нас был настоящий президент, президент, которого уважал бы Путин, он бы никогда не вторгся в Украину <...>. Он [Байден] ничего не сделал, чтобы остановить это. И на самом деле, я думаю, он поощрял Россию к вторжению. Я расскажу вам, что произошло. Он так неудачно поступил с Афганистаном — это был такой ужасный, пожалуй, самый позорный момент в истории страны <...>. Когда Путин увидел это, он сказал: “Знаете что, думаю, что мы войдем туда [в Украину]”. Это была его мечта, я говорил с ним об этом. Но он никогда бы не вторгся в Украину, никогда, [если бы я был президентом]”», — сказал Трамп, добавив, что закончит эту войну, как только займет пост президента.

«Я никогда в жизни не слышал столько брехни», — ответил на это Байден. По его словам, Путин «хочет восстановить то, что было частью Советской империи» и не остановится на Украине.

Кроме того, в своем выступлении Трамп заявил, что политика Байдена может привести к третьей мировой войне.

«Он [Байден] доведет нас до третьей мировой войны, мы ближе к ней, чем кто-либо может себе представить. Мы очень, очень близки. А [диктатор] Северной Кореи Ким Чен Ын, председатель КНР Си [Цзиньпин], Путин — они не уважают его, они не боятся его, у них нет ничего общего с этим джентльменом, и он собирается довести нас до третьей мировой войны», — пояснил Трамп.

В итоге, как утверждает Трамп, из-за Байдена США перестали воспринимать, как сверхдержаву. «В то, что произошло с нашей страной за последние четыре года, невозможно поверить. Зарубежные страны — я дружу со многими людьми — не могут поверить в то, что случилось с Соединенными Штатами Америки. Нас больше не уважают <...>. То, что сделал этот человек [Байден], абсолютно преступно», — пояснил он.

Дебаты Трампа и Байдена прошли 27 июня в студии телеканала CNN. Дискуссию модерировали журналисты Джейк Таппер и Дана Баш. Второй раунд пройдет 10 сентября на канале. ABC News. Согласно опросу CNN, 67% зрителей присудили победу в прошедшем раунде дебатов Трампу, в то время как Байдена победителем сочли только 33%. Как отмечает телеканал, эти результаты значительно отличаются от показателей 2020 года, когда большинство зрителей отдали победу Байдену.

Перед мирным саммитом в Швейцарии Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и начала мирных переговоров с Украиной. В частности, он потребовал от Киева вывести украинские войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО.

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