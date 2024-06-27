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В Коми в результате схода поезда с рельсов погиб человек

09:24 • 27.06.2024

В Коми под одним из вагонов сошедшего с рельсов пассажирского поезда обнаружено тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

В свою очередь, близкий с силовикам телеграм-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что после аварии без вести пропали два человека — 15-летняя Арина и 49-летний Александр К. 

Местный губернатор Александр Уйба в своем телеграм-канале сообщил, что в момент аварии в поезде были 195 пассажиров и 20 работников РЖД. Он уточнил, что 17 пострадавших отправили на восстановительном поезде в Инту, где десять из них были госпитализированы. Еще пять пострадавших везут для оказания медицинской помощи в Сыктывкар.

Вечером 26 июня стало известно о сходе с рельсов девяти вагонов поезда №511, следовавшего по маршруту Воркута – Новороссийск. По данным телеграмм-канала Mash, авария произошла из-за того, что насыпь, по которой проложены рельсы, размыло водой. 

Позже российские государственные информагентства, ссылаясь на собственные источники, сообщили разные данные о количестве пострадавших. Так, ТАСС написал, что травмы получили 70 человек, а «Интерфакс» сообщил о 50 пострадавших.

Официальные сообщения также не сошлись в цифрах. Так, РЖД сообщила, что за медицинской помощью после аварии обратились 46 человек, а, по данным Минздрава, пострадавших оказалось 40 человек.

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