Пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми

Девять вагонов поезда №511, следовавшего по маршруту Воркута – Новороссийск, сошли с рельсов недалеко от станции «Инта». Об этом сообщают РИА «Новости» и РБК со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Телеграм-канал Mash пишет, что вагоны лежат на земле. В качестве предварительной причины Mash назвал то, что насыпь, по которой проложены рельсы, размыло водой. Однако позже телеграм-канал со ссылкой на РЖД написал, что произошла авария.

О подмыве путей сообщил и телеграм-канал «112». Со ссылкой на собственные источники «112» утверждает, что в результате инцидента пострадали пять человек. Все они отделались ушибами и порезами. Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Кроме того, «112» пишет, что всего поезд состоял из 14 вагонов, внутри находились 232 человека.

«Коммерсантъ» отметил, что движение поездов на перегоне Инта-1 – Угольный остановлено, на место выехали экстренные службы. Издание со ссылкой на Следственный комитет утверждает, что в результате аварии никто не погиб.

Телеграм-канал Baza опубликовал фотографии с места происшествия. На снимках видно, что пассажиры вылезают из опрокинувшихся вагонов через окна. Это подтверждает и телеграм-канал «Осторожно, новости». По его данным, медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. На одной из фотографий Baza — мужчина с перебинтованной головой.

Телеграм-канал администрации муниципального округа «Инта» сообщает, что на место аварии выехали глава муниципального округа, руководитель администрации Владимир Киселев и первый заместитель градоначальника Григорий Николаев. При этом администрация Инты отрицает наличие пострадавших.

Как пишет РБК, транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения поезда. РИА «Новости» сообщает, что Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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