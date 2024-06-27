Школьникам посоветовали строить скворечники вместо изучения иностранных языков

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил, что школьная программа должна больше внимания уделять урокам труда, а не изучению иностранных языков. Об этом сообщает «Агентство».

В ходе выступления Толстой поспорил с официальным представителем российского МИД Марией Захаровой. Она пожаловалсь, что количество уроков труда в школах увеличивается за счет сокращения часов изучения иностранных языков. Захарову не устроило то, что дети доходят только до середины программы, после чего их расписание меняется.

«Вопрос в том, какие нам сейчас нужны языки в нынешней ситуации? Может быть, скворечники даже нужнее, чем языки», — ответил Захаровой Толстой.

Ранее на ПМЮФ Толстой заявил, что России в 1990-е годы «навязали» не принятые до этого в стране ценности. «Индивидуализм, история индивидуального успеха, слова, связанные с карьерой, которыми до сих пор пичкают наших детей в системе образования. Это все ценности, которые были нам привиты, навязаны на протяжении 30 лет, и до сих пор они доминируют в нашей стране», — утверждает Толстой.

Кроме того, Толстой сообщил, что в ближайшее время в Госдуму внесут закон о праве на жизнь и охрану здоровья ребенка до его рождения. По данным неназванных источников «Верстки», законопроект должен урегулировать вопросы внутриутробного лечения плода, но не должен коснуться права женщина на аборт. Официальных подтверждений этой информации не было.

Среди других инициатив российских чиновников, о которых также заявил Толстой на ПМЮФ, — запрет на усыновления детей из России людьми из стран, где разрешено совершать трансгендерный переход.

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