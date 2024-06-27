Российскому ЛГБТ-сообществу предложили новый символ

В четверг 27 июня ЛГБТ-сообщество отмечает Всемирный день карабинов, говорится в постах «Лейсбийского лобби» в инстаграме и в телеграме.

«Вы, наверное, думаете, что ничего не слышали об этом празднике раньше. Так и есть, мы сами его придумали пару недель назад», — говорится в сообщении. Его предлагают праздновать между Днем радужного флага и годовщиной Стоунволлских бунтов.

Всемирный день карабинов, как сообщается, был придуман, чтобы поддержать женщин и небинарных персон, которые не могут открыто использовать радужный флаг или розовый треугольник, но «хотят обозначить свою квирность».

«ЛГБТК-люди могут бояться демонстрировать свою идентичность как из-за гомофобных законов, так и из-за дискриминации в обществе», — подчеркивается в публикации.

Карабин представители ЛГБТ-сообщества называют одним из самых интересных и безопасных «лесбийских атрибутов».

«Карабины еще во второй половине 20 века стали важным атрибутом американских лесбиянок», — подчеркивает «Лейсбийского лобби».

В американском обществе карабины как, например, мартинсы и короткая стрижка, являются одним из атрибутов лесбиянок, но в России об этом мало кто знает. «Помним, что это не дань патриархату и подражание мужчинам, а выбор личного комфорта. Лесбиянки любят то, что удобно и при этом разрывает шаблоны», — писало ранее «Лейсбийское лобби».

В конце ноября 2023 года Верховный суд России признал несуществующее «движение ЛГБТ» экстремистским. В январе суд опубликовал это решение, в результате чего выяснилось, что «движение» на территории России якобы действует с 1984 года, а одной из его отличительных черт является использование феминитивов.

После этого российские суды признали несколько человек виновными в демонстрации экстремистской символики из-за радужных элементов одежды и атрибутики.

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