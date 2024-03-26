Володин заявил о возможности вернуть смертную казнь без референдума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для отмены действующего в России моратория на смертную казнь не нужен референдум.

«Насколько знаю, у нас и в Конституции, и в УК никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суда», — цитирует его слова РБК.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов пообещал добиться проведения в Единый день голосования 8 сентября 2024 года референдума о возвращении смертной казни для террористов и педофилов.

«У нас действует мораторий, но мы готовы обсуждать законопроекты», — заявил по этому поводу депутат Госдумы Павел Крашенинников. При этом он отметил, что решение об отмене моратория на смертную казнь «нужно принимать на холодную голову».

В свою очередь, депутат Госдумы от аннексированного Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет сообщил, что направит в Конституционный суд запрос на предмет законных оснований для снятия моратория на смертную казнь.

О необходимости возврата высшей меры наказания в виде смертной казни многие российские политические и общественные деятели заговорили после теракта в московском «Крокус Сити Холле» 22 марта.

В частности, к этому призвал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, а глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев пообещал «глубоко проработать» этот вопрос.

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в дискуссии о возвращении смертной казни.

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