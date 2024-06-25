Новые санкции повысят цены на электронику

В новых санкциях Евросоюза, принятых 24 июня, прописан запрет европейским организациям, работающим за пределами России, подключаться к СПФС — российскому аналогу международной системы SWIFT. Это может привести к росту цен на импортные товары и услуги, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. .

По оценкам экспертов, из-за санкций товарооборот с некоторыми странами может сократиться на 20–25%. В первую очередь, по словам старшего партнера логистической компании «Оптималог» Георгия Властопуло, это коснется импортного товарооборота с Китаем.

«Сейчас платежи в Китай во многом блокирует Bank of China, а также другие крупнейшие банки страны. Исполнять их можно либо через сопредельные страны, либо посредством платежных агентов, что, естественно, увеличивают трансакционные издержки и срок поставки товаров», — отметил он. Властопуло предполагает, что импорт товаров из Китая может подорожать на 10-20% в зависимости от категории.

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Цены на электронику могут вырасти на 15-20% уже этой осенью, считает учредитель бренда бытовой техники Jackyʼs Гусейн Иманов. По его словам, на это повлияют банки-посредники, которые поднимут комиссии сразу на несколько процентных пунктов — с 1-2% до 5-6%.

«Скорее всего, небольшие поставщики техники не смогут выйти на адекватную маржинальность бизнеса и просто закроют свои организации», — пояснил он. Также Иманов добавил, что в России может возникнуть дефицит почти всей электроники и бытовой техники.

Другой собеседник издания из числа поставщиков электроники отмечает, что банки повысят комиссию за перевод не более чем на 3%, поэтому сильно опасаться не стоит.

«В целом подключенные к СПФС 557 банков и компаний — это очень небольшая часть от общего объема участников торгового процесса, так что даже при худших прогнозах это не будет критичным для экономики», — пояснил анонимный собеседник издания среди поставщиков.

При этом, опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что несмотря на санкции, компании-резиденты ЕС смогут продолжить работу с СПФС, обходя наложенные ограничения. В частности, по словам юриста практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ярослава Перглера, в этом случае может помочь использование опосредованного подключения, а также ведение расчетов через CIPS — китайскую межбанковскую платежную систему.

Ранее стало известно, что в санкционный список в рамках 14 пакета санкций в отношении России попали 69 физических и 47 юридических лиц. В частности, артисты Shaman и Полина Гагарина, которые оказались в черном списке Евросоюза из-за поддержки режима Путина. Также новый санкционный пакет включает в себя ряд ограничительных мер, касающихся экспорта СПГ, финансовых операций и перевозки нефти.

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