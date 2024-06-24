Устройство для борьбы с эпилепсией впервые имплантировали в череп пациента

Британский подросток Оран Ноулсон стал первым в мире пациентом с тяжелой эпилепсией, которому имплантировали в череп специальное устройство для борьбы с симптомами болезни. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, операцию по имплантации провели в одной из больниц Лондона, когда Ноулсону было 12 лет. Сейчас ему 13.

С трех лет он страдал тяжелой формой резистентной к лечению эпилепсии. В сутки у него случалось от нескольких десятков до двух сотен судорожных приступов. По словам матери Ноулсона, болезнь отняла у него детство.

После имплантации состояние подростка значительно улучшилось. Как пишет Би-би-си, количество ежедневных приступов сократилось на 80%. Такого эффекта удалось добиться благодаря электрическим импульсам, которые устройство посылает глубоко в мозг, блокируя сигналы, вызывающие припадки.

В январе 2024 года компания миллиардера Илона Маска Neuralink объявила, что впервые успешно вживила чип в мозг человеку, тело которого парализовано. Сам Маск тогда написал, что пациент «хорошо восстанавливается» после операции, а первые результаты испытаний чипа миллиардер назвал «многообещающими».

До этого Маск писал, что чип, о котором идет речь, после вживления в мозг человека позволит ему, «просто подумав», управлять телефоном и компьютером, а через них «практически любым устройством».

Результаты испытаний этого устройства на обезьяне Neuralink представила еще в 2021 году. Тогда компания опубликовала видео, на котором животное играет в компьютерную игру «силой мысли».

Спустя три месяца после объявления об успешной имплантации Neuralink показала видео со своим пациентом, на котором он играет в шахматы, посылая команды компьютеру с помощью вживленного в череп устройства.

Сам пациент, которого зовут Нолан Арбо, сообщил, что его выписали на второй день после операции по вживлению чипа. По его словам, эта операция уже изменила его жизнь.

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