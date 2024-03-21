Компания Маска научила человека играть на компьютере силой мысли

Компания Илона Маска Neuralink показала, как Нолан Арбо — первый человек, которому вживили в мозг чип компании, играет в шахматы на компьютере силой мысли. Трансляция велась в соцсети X (бывший Twitter).

Арбо сообщил, что его выписали на второй день после операции по вживлению чипа. Сама она, по его словам, была очень простой, и сейчас у него отсутствуют какие-либо когнитивные нарушения. При этом мужчина отметил, что компании «предстоит много работать над чипом», но операция уже изменила его жизнь.

В видео Арбо рассказал, что не чувствует своего тела ниже плеч — он получил травму, когда занимался дайвингом.

В 2021 году Маск говорил, что Neuralink сумела вживить чип в мозг обезьяны. Он отмечал, что после этого животное смогло играть в компьютерную игру силой мысли.

В мае 2023 года компания получила от властей США разрешения на испытания чипа на человеке.

О том, что Neuralink успешно вживила чип в мозг человека, Маск рассказал в конце января. Глава компании не называл имени человека, но отметил, что он «хорошо восстанавливается», а результаты операции назвал «многообещающими». По словам Маска, после вживления в мозг чип позволит человеку силой мысли управлять телефоном, компьютером и «практически любым устройством».

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