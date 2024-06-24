Российская фармкомпания потребовала принудительно лицензировать аналог «Оземпика»

Российский производитель инсулинов «Герофарм» через суд потребовал у датской фармацевтической компании Novo Nordisk предоставить ему принудительную лицензию. Об этом пишет РБК, ссылаясь на базу данных арбитражного суда Москвы. По словам источников издания, речь идет о препарате «Оземпик», разработанном для лечения диабета, но получившем популярность, как средство от ожирения.

По данным РБК, у «Герофарма» уже есть принудительная лицензия на выпуск аналога этого лекарства. Российское правительство в конце прошлого года выдало ее компаниям «Герофарма» и «Промомед». Срок ее действия — один год.

Препарат «Оземпик» был разработан компанией Novo Nordisk в 2012 году. В 2017 году он был одобрен властями США в качестве средства для лечения сахарного диабета второго типа в конце 2017 года в США. В 2018 году его применение разрешили и в Европе. В 2021–2022 годах Novo Nordisk выпустила на американский и европейский рынки новую вариацию своего препарата, предназначенную уже для борьбы с ожирением, которая получила название «Вегови».

Лекарство быстро завоевало популярность как эффективное средство для похудения. В его использовании признавались многие знаменитости, в том числе миллиардер Илон Маск и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Коммерческий успех «Оземпика» и «Вегови» был настолько велик, что в 2023 году привел к укреплению курса датской кроны и понижению ключевой ставки регулятором Дании.

В апреле 2024 года стало известно, что в российском правительстве появится подкомиссия, которая будет выдавать разрешения на «принудительное лицензирование» зарубежных патентов. Создать такой орган двумя месяцами раньше распорядился Владимир Путин. Под «принудительным лицензированием» российские власти называют механизм ограничения интеллектуальных прав ради общественных интересов и интересов национальной безопасности.

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