Создатели «Клуба романтики» отказались удалять ЛГБТ-контент из игры

Доступ к игре «Клуб романтики» будет ограничен на территории России. Об этом сообщает телеграм-канал игры со ссылкой на постановление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 21 июня.

В сообщении говорится, что ЛГБТ-контент, доступный в игре, нарушает российское законодательство, в связи с чем игра попала под «пристальное внимание» Роскомнадзора.

«Это было мучительное решение, которое мы обсуждали бесчисленные часы, поскольку оно влияет на наших читателей, нашу команду и будущее “Клуба Романтики”. В итоге мы пришли к выводу, что ценности нашей компании и сама суть историй, которые пропагандируют разнообразие, инклюзивность и свободу быть теми, кто вы есть, не позволяют нам удалить этот контент. Наши сердца разрываются за всех наших любимых российских фанатов, потому что именно с вами КР вырос и стал феноменом», — говорится в телеграм-канале «Клуба романтики».

При этом в сообщении подчеркивается, что игра не закрывается. Ее создатели продолжат выпускать уже разработанные и новые новеллы на русском языке «в прежнем темпе». Кроме того, авторы игры пообещали продолжать поддерживать русскоязычных игроков, которые находятся за пределами России.

В конце мая стало известно, что Роскомнадзор во внесудебном порядке внес приложения «Клуба романтики» в AppStore и Google Play в реестр запрещенных сайтов. Ведомство не уточнило, на каком основании игра попала в список.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» тогда утверждал, что запрет связан с последним обновлением игры, в котором игрокам предлагалось выбрать ориентацию персонажа.

«Клуб романтики» — игра в жанре визуальной новеллы, разработанная молдавской компанией Your Story Interactive. Игра состоит из нескольких новелл, в которых игроки сами создают своего персонажа, определяют его характеристики и могут влиять на сюжет новеллы по ходу игры.

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