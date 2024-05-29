В России запретили игру «Клуб романтики»

Роскомнадзор внес в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, игру «Клуб романтики». В реестре появились страницы игры в российских AppStore и Google Play.

Приложение внесли в реестр 28 мая во внесудебном порядке. При этом Роскомнадзор не уточнил основания, по которым счел игру запрещенным ресурс. Телеграм-канал «Осторожно новости» сообщает, что в последней из вышедших новелл игры «Семь братьев» пользователь может выбрать ориентацию своего персонажа — ему предлагается выбрать, с героями какого пола будет строить отношения персонаж.

«Первокурсница, живущая в братстве университета Лиги Плюща, — ты не так проста, как кажешься, но у семи братьев тоже есть секреты. В клубе “Роузвуд” нет невинных… а понятие вины субъективно», — говорится в описании новеллы.

Кроме того, телеграм-канал со ссылкой на игроков пишет, что «в новелле было много контента, связанного с сексом и “нетрадиционными отношениями”».

Ранее по поводу игры высказалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина: «Не знаю, что за “Клуб романтики”, мы никуда не обращались. А надо?»

«Клуб романтики» — интерактивная игра, разработанная молдавской компанией Your story interactive. В ней собраны несколько новелл, в которых игроки могут создавать своего персонажа, определять его характеристики и влиять на сюжет, делая выбор по ходу новеллы.

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