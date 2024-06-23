Южная Корея предупредила о помощи Украине в случае поставок Россией оружия КНДР 

Советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Джин заявил, что страна не будет ничем связана в отношении помощи Украине, если Россия предоставит Северной Корее высокоточное оружие. Его слова приводит Yonhap.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия, — сказал он. — Останется ли у нас какая-то линия, если Россия предоставит Северной Корее высокоточное оружие?».

Южная Корея заявила, что пересмотрит свою позицию по отказу от поставок оружия Украине после того, как Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает в том числе военно-технологическое сотрудничество и оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Путин ответил, что поставка Сеулом оружия Украине будет «очень большой ошибкой».

Однако советник по нацбезопасности заявил, что не только Южная Корея, но и Россия должны приложить усилия для улучшения двусторонних отношений.

«Если они хотят восстановить и продвинуть вперед корейско-российские отношения, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что российская сторона должна тщательно подумать», — сказал Чан Хо Джин.

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Путин посетил Северную Корею 18-19 июня. По его словам, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР ряд документов: Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные в 2000 и 2001 годах.

Во время встречи Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что лидер Северной Кореи тоже преподнес Путину «хорошие подарки», не уточнив, какие именно.

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