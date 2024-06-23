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Послевоенный рост преступности ударит по российскому ВВП

15:47 • 23.06.2024

Послевоенный всплеск преступности затронет российский ВВП. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономиста Bloomberg Economics Алекса Исакова. 

По его словам, государство столкнется с увеличением расходов на социальное обеспечение и безопасность, особенно на полицию.

«Издержки послевоенной преступности могут составить от 0,2% ВВП, если конфликт будет урегулирован в 2024 году, до 0,6% ВВП, если война продолжится еще пять лет и около трех миллионов россиян окажутся вовлеченными в нее», — объяснил эксперт.

В России с начала полномасштабного вторжения в Украину выросло на 62% количество убийств несовершеннолетних и преступлений сексуального характера в отношении них, отмечает агентство, основываясь на данных Верховного суда. Также в 2023 году по сравнению с 2021-м увеличилось в четыре раза число преступлений с участием военных, достигнув 4409. Количество преступлений, совершенных военнослужащими, но не связанных с войной, выросло на 20%. При этом число мелких преступлений снизилось. 

Рост преступности связан с вербовкой заключенных. До марта 2024 года они оказывались на свободе после шести месяцев на фронте. Однако после вступления в силу нового закона они должны оставаться на фронте до конца войны. 

Ранее «Коммерсант» выяснил, что вербовкой фигурантов уголовных дел на войну занялись сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и судебные приставы. Как отмечало издание, руководство этих ведомств поручило сотрудникам предлагать военную службу фигурантам уголовных дел без проблем со здоровьем в возрасте от 18 до 65 лет. Им обещают снять судимости, приостановить и прекратить их уголовное преследование. 

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