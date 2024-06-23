МИД Вьетнама заявил о партнерстве с США сразу после визита Путина 

Глава министерства иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон поблагодарил Госдеп США за содействие переходу отношений двух стран к всеобъемлющему стратегическому партнерству. Об этом пишет Vietnam Plus.

Подобное высказывание министр иностранных дел Вьетнама сделал во время встречи с помощником госсекретаря США Дэниелом Критенбринком. По словам Буй Тхань Шона, Ханой работать готов совместно с Вашингтоном «для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства на основе взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов».

Критенбринк, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты привержены поддержке сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама.

Дэниел Критенбринк и Буй Тхань Шон обсудили региональные и международные вопросы, представляющие интерес для обеих сторон. Издание пишет, что они подчеркнули важность разрешения споров мирными средствами на основе соблюдения основных принципов Устава ООН и международного права.

Критенбринк был с рабочим визитом во Вьетнаме 21-22 июня — сразу после приезда Владимира Путина, посетившего страну 19-20 июня.

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Путин прибыл во Вьетнам на следующий день после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР.

Во время визита он встретился с рядом вьетнамских чиновников, в том числе лидером страны То Ламом и премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем. В ходе переговоров стороны в том числе договорились укреплять стратегическое партнерство и сотрудничать в области высшего образования.

На визит Путина во Вьетнам негативно отреагировали США. «Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния», — заявил представитель американского посольства в Ханое.

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