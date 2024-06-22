Экспортированное Сербией оружие на 800 миллионов евро могло попасть в Украину

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Сербия экспортировала оружие на сумму около 800 миллионов евро, которое впоследствии могло оказаться у Киева. Об этом пишет The Financial Times.

Расчеты издания подтвердил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, экспорт боеприпасов — возможность для бизнеса. При этом он подчеркнул, что не будет принимать чью-либо сторону в войне.

«Это часть нашего экономического возрождения и важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию...но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим в итоге делают — это их работа», — сказал Вучич.

Сербский президент подчеркнул, что его задача заключается в предоставлении гарантий законного обращения с оружием и в его продаже. «Мне нужно заботиться о своих людях, вот и все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», — заявил Вучич.

В материале FT со ссылкой на неназванного западного дипломата также говорится, что Запад работал над тем, чтобы отдалить Вучича от Владимира Путина. Решающую роль в этом играл посол США Кристофер Хилл, который прибыл в Белград через месяц после полномасштабного вторжения.

В апреле прошлого года СМИ со ссылкой на утекшие в сеть документы Пентагона писали, что Сербия согласилась отправлять Украине вооружения, отказавшись при этом тренировать ее военных. Однако власти Сербии назвали это ложью.

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