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Сербия согласилась передать или уже отправила оружие Украине, следует из утечки секретных документов Пентагона. Власти страны это отрицают

12:07 • 12.04.2023

В секретных документах Пентагона, утекших в сеть, содержится информация о европейских странах, согласившихся оказать военную помощь Украине. В одном из документов указано, что Сербия отказалась тренировать украинских военных, но согласилась отправить вооружения, а возможно даже уже отправила их. Об этом сообщает Reuters. 

Как пишет агентство, в документе также указано, что у Белграда есть политическая воля и возможности для оказания военной помощи Киеву в будущем. 

Сербия стала единственной европейской страной, которая официально не присоединилась к антироссийским санкциям и заявляла о нейтралитете в украинском конфликте. 

«Если информация из документа соответствует действительности, то она либо показывает двуличие Вучича по отношению к России, либо говорит об огромном давлении, которое Вашингтон оказывает на Белград в вопросе военной помощи Украине», — сказал старший научный сотрудник Jamestown Foundation, эксперт по Восточной Европе Януш Бугайски. 

Как сообщает РИА «Новости», министр обороны Сербии Александр Вулин назвал сообщения о том, что Белград согласился поставлять оружие Киеву, ложью. 

Источник: Reuters, РИА «Новости»

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