Задержан планировавший атаки на евреев во время Олимпиады мужчина

В Париже арестовали 19-летнего мужчину по подозрению в подготовке атак на евреев во время Олимпийских игр. Об этом пишет Le Parisien.

Молодому человеку 21 июня предъявили обвинения в преступном сговоре с целью осуществления террористической деятельности. После этого его заключили под стражу. Имени мужчины Le Parisien не называет.

По данным издания, молодой человек обсуждал планы атак в Telegram. Следствию он сказал, что это были фантазии и заблуждения. Он мечтал стать борцом за ислам из-за войны Израиля и ХАМАС. Мужчина отметил, что ранее он не был судим и не придерживается радикальных взглядов.

Следствие считает, что он общался с несовершеннолетним, которого арестовали 13 июня по подозрению в планировании терактов во время Олимпийских игр.

В мае во Франции задержали 18-летнего выходца из Чечни по подозрению в подготовке теракта во время Олимпиады. Во французском МВД заявили, что мужчина хотел совершить нападение на стадион «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене, где будут проходить футбольные соревнования.

По данным BFMTV, задержанный отрицал, что планировал нападение. Однако телеканал утверждал, что он общался через зашифрованные сообщения с представителями Исламского государства.

BFMTV также отметил, что до произошедшего мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он приехал во Францию вместе с родителями в 2023 году.

Глава министерства внутренних дел Жеральд Дарманен подчеркнул, что это была первая предотвращенная атака на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут во Франции.

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