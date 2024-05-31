Задержан планировавший теракт во время Олимпийских Игр уроженец Чечни

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали 18-летнего выходца из Чечни по подозрению в подготовке теракта во время Олимпийских Игр в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

На сайте Министерства внутренних дел и заморских территорий Франции указано, что мужчина планировал нападение на стадион «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене во время футбольных соревнований. «Ему бы хотелось напасть не только на зрителей, но и на полицию и умереть мученической смертью», — говорится в сообщении министерства.

Жеральд Дарманен также подчеркнул, что это первая предотвращенная атака на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года. Имя задержанного не называется.

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Французский новостной канал BFMTV сообщил со ссылкой на анонимный источник, близкий к следствию, что выходца из Чечни задержали 22 мая у него дома, а 26 мая ему предъявили обвинение в «организации преступного террористического сообщества с целью подготовки преступлений, причиняющих вред людям» и отправили под стражу.

Как отмечает телеканал, мужчина отрицает, что проводил разведку и планировал нападение. При этом по данным BFMTV, он общался с представителями Исламского государства посредством зашифрованных сообщений.

Полиция также провела обыск в доме у задержанного. Следователи обнаружили на его компьютере фотографию стадиона в Сент-Этьене. По данным полиции, в его мобильном телефоне также были найдены видеозаписи стадиона.

Как пишет BFMTV, до задержания подозреваемый был вне поля внимания французской полиции и судебных органов. Молодой человек прибыл во Францию вместе с родителями в 2023 году. Его несовершеннолетний брат также был задержан в связи с этим делом, но его причастность была «исключена», и, по словам Дарманена, его не стали заключать под стражу.

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