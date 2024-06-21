СМИ: Связанная с пасынком Усманова компания ввезла в Россию роскошную яхту

Фирма, связанная с пасынком российского миллиардера Алишера Усманова Антоном Винером, ввезла в Россию яхту Zoe стоимостью четыре миллиона долларов. Об этом в свежем видео сообщает The Insider.

По данным издания, судно прибыло в Сочи из Турции в конце февраля 2024 года. Оформили Zoe на ООО «Аверс Трейд», открытое всего за несколько месяцев до этого. Как пишет Insider, учредителем фирмы стал Олег Гарай, который является гендиректором компаний «Градпроект» и «Родина строй групп», принадлежащих Антону Винеру. Он — сын бывшей жены Усманова, тренера по художественной гимнастике Ирины Винер.

Как полагает издание, яхта может предназначаться для самой Винер, так как доходы Гарая не позволяют ему сделать столь дорогую покупку. Свое название судно могло получить в честь внучки Винер, которую зовут Зоя.

Insider отмечает, что характеристики и год производства Zoe совпадают с данными яхты Irina VU, которая в январе 2023 года пропала из порта в Хорватии. Ее также связывали с Усмановым и Винер.

В апреле издание SuperYacht Times писало, что в 2023 году продажи суперъяхт резко упали из-за многочисленных санкций, введенных западными странами против российских бизнесменов после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Так, по данным издания, в прошлом году в мире были проданы 203 новые суперъяхты (судна длиной от 30 метров). Это на 17% меньше, чем в 2022 году, и на 35% меньше, чем в 2021. При этом продажи яхт длиной более 200 метров упали на 40% год к году.

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