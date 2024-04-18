Исход российских олигархов обвалил продажи суперъяхт

Продажи суперъяхт в 2023 году резко упали на фоне действия санкций в отношении российских бизнесменов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет отраслевого издания SuperYacht Times.

В прошлом году в мире были проданы 203 новые суперъяхты (судна длиной от 30 метров), говорится в отчете. Это на 17% меньше, чем в 2022 году, и на 35% меньше, чем в 2021.

Продажи яхт длиной более 200 метров упали на 40% год к году. Эксперты связывают эту тенденцию с уходом с рынка богатых покупателей из России, который произошел после начала войны в Украине. «Русские заказывали очень экстравагантные и большие яхты», — сказал глава отдела аналитики SuperYacht Times Ральф Дазерт.

Частично уход с рынка россиян компенсируют американцы: на их долю пришлась почти четверть проданных суперъяхт в 2023 году. При этом граждане США традиционно покупают яхты меньшего размера, чем россияне или выходцы с Ближнего Востока, говорится в материале CNBC.

Суперъяхты есть у многих российских предпринимателей и чиновников, в том числе — у Владимира Путина. В конце прошлого года журналисты «Досье» нашли в Стамбуле 71-метровую яхту Victoria. Расследователи пришли к выводу, что ей пользуется Алина Кабаева. «Досье» писал, что обычно эта яхта стоит в Сочи и периодически ходит к мысу Идокопас, где находится дворец Путина. Как и другие яхты Путина, эта оборудована разными дорогими предметами: пляжными полотенцами за 216 тысяч рублей, шахматами за 146 тысяч и нардами за 321 тысячу рублей.

Яхта длиной в 28 метров есть и у «кума» Путина, бывшего украинского депутата Виктора Медведчука. Судно стоимостью почти в 900 миллионов рублей обнаружили журналисты «Верстки».

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