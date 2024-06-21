Россия могла сбить собственный военный вертолет

Российский вертолет Ка-29 был сбит под Анапой дружественным огнем ПВО. Об этом сообщили сразу несколько российских провоенных телеграм-каналов.



«В Анапе наше же ПВО сбило наш же вертолет. КА-29 занимался поиском БЭКов, один из наших "Панцирей" нанес удар по вертолету (По предварительной версии из-за неисправности системы "свой-чужой")», — написал российский доброволец и блогер под ником «Тринадцатый», о котором ранее писал «Холод». Он также сообщил, что в результате погибли четыре человека.

В свою очередь, телеграм-канал «Воевода вещает» опубликовал фотографию вертолета Ка-29 с подписью «Вечного полета, братья». Также о потере Ка-29 и гибели четырех членов экипажа написал канал «Осведомитель».

Официальные российские источники эти сообщения никак не комментировали.

Утром 21 июня Минобороны России отчиталось об отражении массированного налета беспилотников на аннексированный Крым и Краснодарский край. Как сообщили в ведомстве, российским силам ПВО удалось сбить по меньшей мере 114 дронов, а также уничтожить шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

По данным властей Краснодарского края, в результате падения обломков сбитых беспилотников были повреждены несколько зданий:, шесть человек получили ранения, а один погиб.

Об отражении атаки дронов утром 21 июня также писал в своем телеграм-канале губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил о четырех сбитых беспилотниках и заявил, что в результате атаки нет ни разрушений, ни пострадавших.

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