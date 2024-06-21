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Минобороны отчиталось о более ста сбитых дронах над Крымом и Краснодарским краем

08:39 • 21.06.2024

Министерство обороны России отчиталось об отражении массированной атаки беспилотников в ночь на 21 июня. Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства. 

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один БПЛА над территорией Волгоградской области», — говорится в нем.

В Минобороны также сообщили, что силам морской авиации Черноморского флота России удалось уничтожить шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки дронов повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. По его словам, в Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный», а в Северском районе пострадали административные здания на территории нефтеперерабатывающего завода.

«К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем телеграм-канале. Позже он сообщил о гибели одного их сотрудников пострадавшей от налета дронов котельной в Краснодаре. 

Утром 21 июня об атаке беспилотников в своем телеграм-канале написал губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. «Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника. В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава», — сообщил он, уточнив, что в результате атаки нет ни разрушений, ни пострадавших.

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