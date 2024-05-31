Россия закупает боеприпасы быстрее Запада

Россия обгоняет западные страны, поддерживающие Украину, в закупках боеприпасов. Об этом, как пишет газета Financial Times, заявили чешские власти.

Как напоминает издание, Чехия занимается координацией закупок боеприпасов для Украины у производителей в странах, которые не входят в НАТО.

Чешский уполномоченный по вопросам восстановления Украины Томас Копечный отметил, что некоторые страны поставляют боеприпасы как России, так и странам, которые поддерживают Украину. По его словам, задержки в платежах могут привести к тому, что миллионы артиллерийских снарядов будут куплены Москвой, а не западными странами.

«Если у вас есть деньги, чтобы сделать предоплату быстрее, чем у россиян, то продукция идет на украинскую сторону. В противном случае эти боеприпасы уйдут в Россию», — предупредил Копечный.

Он пояснил, что Европа не располагает производственными мощностями, необходимыми для обеспечения поставок боеприпасов в Украину в нужном объеме, поэтому боеприпасы приходится закупать в других странах. По его словам, есть миллионы боеприпасов, за которые Запад конкурирует с Россией. «Единственное, что нам для этого нужно, — это соответствующие финансы», — сказал Копечный.

В свою очередь, представители крупнейшего в Центральной Европе поставщика боеприпасов Czechoslovak Group заявили, что поставкам оружия в Украину мешают не только высокие цены, но и низкое качество. Там пояснили, что до половины закупленных компанией для Украины боеприпасов и запчастей африканского и азиатского происхождения так и не были отправлены Киеву, так как требовали доработки. В результате компания вынуждена оснащать часть закупленных снарядов компонентами собственного производства.

«Каждую неделю цены растут, и с компонентами возникают большие проблемы», — пожаловался владелец Czechoslovak Group Михал Стрнад. «Это нелегкая работа», — добавил он.

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