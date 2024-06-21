Северный олень Афоня сбежал с зоофермы в Подмосковье

Северный олень по кличке Афоня сбежал с «Зоофермы Шихово» в подмосковном Дмитрове. Животное испугалось грозы. Об этом сообщают телеграм-канал «Москва 125» и портал Regions.ru.

Телеграм-канал «Москва 125» со ссылкой на работников зоофермы утверждает, что олень — «ручной и безобидный». «Он был замечен в деревнях Левково и Старо Дмитровского района, а вечером у Дмитровского шоссе (выезд на ЦКАД). Сейчас его местонахождение неизвестно», — говорится в публикации.

Издание Regions.ru со ссылкой на главного оленевода «Шихово» Виктора утверждает, что во время начала грозы стадо оленей паслось в поле. Животных напугали звуки грома и сверкание молний, и они начали разбегаться. Работники зоофермы смогли успокоить почти всех оленей, кроме одного.

Regions.ru отмечает, что олень Афоня, как и другие животные на ферме, не приспособлен к жизни в диких условиях. Издание отмечает, что угрозой для животного может стать не только отсутствие привычного ему корма, но и многочисленные охотничьи угодья в регионе. По данным издания, Афоню привезли на ферму полгода назад с Кольского полуострова.

Ураган, вызванный циклоном «Эдгар», пришел в Москву и Московскую область 20 июня. В некоторых районах местные жители заметили торнадо, а перед этим на город обрушился мегаливень.

Московские власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. За сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков. РИА «Новости» 21 июня сообщило, что в результате урагана погибли два человека, еще 35 пострадали, в том числе шестеро детей. Также было повалено более тысячи деревьев и повреждено более 600 машин.

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