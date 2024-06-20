Россия распространяет свое влияние в мире с помощью атомной энергетики

Атомная энергетика помогает России распространять свое влияние в мире, несмотря на западные санкции, введенные после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Как пишет Financial Times, наложенные ограничения не мешают Росатому участвовать в строительстве каждого третьего нового атомного реактора в мире.

Одним из крупнейших проектов российской госкорпорации за рубежом является строительство атомной электростанции в Бангладеш. При оценочной стоимости в 12 миллиардов долларов и она является крупнейшим инфраструктурным проектом в стране с населением в 170 миллионов человек, отмечает FT. По данным издания, его целью является повысить долю атомной электрогенерации в стране с нуля до 10%.

В Турции Россия строит первую в стране атомную электростанцию ​​мощностью 4800 МВт, которая, как ожидается, заработает уже в этом году. Россия часто использует модель «строй-владей-эксплуатируй», которая предполагает еще более высокую степень сотрудничества, поскольку «Росатом» предоставляет все, включая персонал станции, на протяжении всего срока реализации проекта, пишет FT. «Российская сторона относится к станциям так, как будто они принадлежат “Росатому”. Единственная роль, которая отводится стране, где расположена АЭС — покупать производимую ей электроэнергию», — заявил изданию профессор-исследователь Норвежского института международных отношений Кацпер Шулецкий.

Как отмечает FT, западные правительства, опасаясь доминирующего положения России в глобальной цепочке ядерных поставок, пытаются дать отпор. Так, в мае президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете импорта российского обогащенного урана, который составляет около 25 процентов от общего объема поставок в США.

В свою очередь, Финляндия, закупающая ядерное топливо в России, начала собственную промышленную добычу урана, которая в перспективе позволит ей почти полность обеспечить потребности в топливе одной из четырех своих атомных электростанций.

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