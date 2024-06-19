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Закупавшая уран в России Финляндия начала добывать его сама

09:15 • 19.06.2024

Финляндия стала первой страной Евросоюза, которая начала промышленную добычу урана. Об этом сообщила сообщила горнодобывающая компания Terrafame.

Там уточнили, что добыча природного урана началась на промышленной площадке Соткамо. Планируется, что к 2026 году там будет добываться около 200 тонн урана в год, что позволит практически полностью обеспечить топливом одну из четырех финских атомных электростанций.

Рудник, где началась добыча планируется использовать в течение 30 лет. Добытое там сырье Финляндия будет перерабатывать в других странах, а затем отправлять полученное топливо на свои АЭС.

Всего в стране четыре атомных электростанции. Ядерное топливо для двух реакторов советского производства, установленных на АЭС «Ловииса» Финляндия закупает в России. Контракты на закупку истекают в 2030 году. Финские власти уже заявляли, что не намерены их продлевать. Вместо этого необходимое ядерное топливо планируется закупать у американских поставщиков.

14 мая 2024 года президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта в страну низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими компаниями. В свою очередь, Конгресс США выделил 2,7 миллиарда долларов, чтобы запустить новые мощности по обогащению урана в стране.

По данным Bloomberg, из России в США поставляется около четверти от общего объема американского импорта обогащенного урана, который используют в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов Америки. Издание отмечает, что эти продажи приносят России примерно миллиард долларов в год.

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