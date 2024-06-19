Вошедших перед Путиным и Ким Чен Ыном российских чиновников выпроводили из зала переговоров

Северокорейский чиновник выпроводил из зала заседаний в Пхеньяне российских министров, которые вошли в помещение раньше диктатора Ким Чен Ына. Об этом свидетельствуют кадры прямой трансляции визита Владимира Путина в Пхеньян, на которые обратило внимание РБК.

Среди присутствующих в зале были министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый зампред правительства Денис Мантуров, зампреды правительства Виталий Савельев и Александр Новак, а также глава Роскосмоса Юрий Борисов.

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Как пишет РБК, чиновники вошли в зал для переговоров и начали раскладывать бумаги, когда к ним подошел северокорейский госслужащий и попросил «выйти в холл». Он объяснил свое требование тем, что первым в зал должен войти Ким Чен Ын. В ответ на это один из членов российской делегации удивленно заметил: «А зачем мы сюда зашли? Вы бы сразу предупредили».

Издание The Moscow Times отмечает, что на этом моменте трансляция прерывается. Эфир возобновляется только с началом российско-корейских переговоров в расширенном составе вместе с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Поездка Путина в Северную Корею проходила 18-19 июня. В ходе встречи Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР — он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

По словам Путина, новое соглашение заменит Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные в 2000 и 2001 годах.

Кроме того, во время встречи Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. По словам помощника владимира Путина Юрия Ушакова, северокорейский диктатор также преподнес Путину «хорошие подарки». Какие именно, Ушаков не уточнил.

В феврале 2024 года Путин уже дарил такой же лимузин Ким Чен Ыну в честь его дня рождения, пишет Bloomberg. По данным агентства, таким подарком Путин нарушил санкции Совета Безопасности ООН, введенные против КНДР из-за ядерной программы республики.

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