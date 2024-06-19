В Запорожской области начали строить школы под землей

В Запорожской области построят десять подземных школ, пять из них — в самом Запорожье, сообщает Радио «Свобода».

По словам главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, на территории региона работает 70 школ, которые рассчитаны на 15 тысяч учащихся. Однако из-за постоянной опасности ракетных ударов офлайн-занятия в таких школах проходят только один-два раза в неделю, что значительно вредит учебному процессу.

Чтобы наладить полноценное очное обучение школьников, местные власти приняли решение о строительстве подземных школ. Первые школы-бункеры планируется достроить к октябрю 2024 года.

«Понимая все риски, находясь в 30 километрах от линии фронта, где подлетное время ракеты может составлять менее одной минуты, Совет обороны Запорожской области решил, что весь учебный процесс может проходить исключительно в подземелье. На данный момент мы приступили к строительству трех школ в Запорожье», — отметил Федоров.

Как пишет Радио «Свобода», на пяти объектах уже начато строительство. В одной из таких школе-бункере могут разместиться до 500 человек — 460 детей и 40 сотрудников.

«Мы ожидаем, что обучение в этом учебном заведении будет проходить в две смены», — пояснил Федоров. Таким образом, по его словам, в школе смогут учиться около тысячи школьников.

В мае 2024 года первая в Украине школа-бункер заработала в Харькове. Она построена на на глубине шести метров под землей, чтобы защитить школьников от российских атак. Как отмечал директор фирмы-застройщика Александр Харченко в здании есть три разных источника электропитания, а также разработана система вентиляции и защиты от разных видов атак, в том числе от радиации.

После открытия подземной школы мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в планах администрации — строительство целого подземного города площадью 236 тысяч квадратных километров. На реализацию этого проекта потребуется 225 миллионов евро.

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