Поддержать
Новости

В Запорожской области начали строить школы под землей

21:14 • 19.06.2024

В Запорожской области построят десять подземных школ, пять из них — в самом Запорожье, сообщает Радио «Свобода».

По словам главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, на территории региона работает 70 школ, которые рассчитаны на 15 тысяч учащихся. Однако из-за постоянной опасности ракетных ударов офлайн-занятия в таких школах проходят только один-два раза в неделю, что значительно вредит учебному процессу. 

Чтобы наладить полноценное очное обучение школьников, местные власти приняли решение о строительстве подземных школ. Первые школы-бункеры планируется достроить к октябрю 2024 года.

«Понимая все риски, находясь в 30 километрах от линии фронта, где подлетное время ракеты может составлять менее одной минуты, Совет обороны Запорожской области решил, что весь учебный процесс может проходить исключительно в подземелье. На данный момент мы приступили к строительству трех школ в Запорожье», — отметил Федоров. 

Как пишет Радио «Свобода», на пяти объектах уже начато строительство. В одной из таких школе-бункере могут разместиться до 500 человек — 460 детей и 40 сотрудников. 

«Мы ожидаем, что обучение в этом учебном заведении будет проходить в две смены», — пояснил Федоров. Таким образом, по его словам, в школе смогут учиться около тысячи школьников. 

В мае 2024 года первая в Украине школа-бункер заработала в Харькове. Она построена на на глубине шести метров под землей, чтобы защитить школьников от российских атак. Как отмечал директор фирмы-застройщика Александр Харченко в здании есть три разных источника электропитания, а также разработана система вентиляции и защиты от разных видов атак, в том числе от радиации. 

После открытия подземной школы мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в планах администрации — строительство целого подземного города площадью 236 тысяч квадратных километров. На реализацию этого проекта потребуется  225 миллионов евро. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€194 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →