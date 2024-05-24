В Харькове планируют построить подземный город площадью 236 тысяч квадратных километров, сообщает «Новини.LIVE» со ссылкой на заявление мэра города Игоря Терехова.

Согласно проекту, на территории города планируется разместить парк, школы, больницы, торговые центры и коворкинги. Попасть в город можно будет через метро, а для автомобилей будет предусмотрено место на поверхности — там обустроят специальный паркинг.

Проект подземного города под названием Shelter Park разработали местные архитекторы совместно с британским бюро Нормана Фостера — Foster+Partners, а «Харьковской инвестиционное агентство» (Kharkiv Investment Agency) представило его на международном форуме в Люксембурге.

«Проект предусматривает строительство безопасного пространства под землей.<...> Он будет построен в центральной части города», — приводит слова Терехова портал Delo.

Мэр также добавил, что на данный момент местные власти власти активно ищут инвесторов, потому что «проект будет стоить очень дорого», однако он необходим, «чтобы люди чувствовали себя в безопасности». На реализацию замысла архитекторов потребуется €225 миллионов.

Россия регулярно обстреливает Харьков. 23 мая в результате такой атаки погибли семь человек, еще 16 — пострадали. Из-за постоянной опасности ракетных ударов местные власти стараются обезопасить жителей города, реализуя экспериментальные проекты.

Один из таких проектов был закончен в апреле 2024 года — в Харькове завершили строительство первой подземной школы, а уже в мае несколько сотен учеников впервые вышли на занятия «под землей». Школа построена на глубине шести метров, чтобы защитить учеников от российских беспилотников и ракетных атак.

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