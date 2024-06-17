Во Владивостоке американский военный частично признал вину в краже

Американский военный Гордон Блэк, которого судят во Владивостоке по обвинению в краже и угрозе убийством, частично признал вину. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Вину в угрозе убийством не признаю, в краже — частично, умысла на кражу не было»,— заявил Блэк во время заседания в Первомайском районном суде города.

Он также рассказал, что познакомился с потерпевшей по этому делу россиянкой Александрой Ващук в Южной Корее в октябре 2022 года. У пары завязались отношения, за время которых Гордон материально помогал Ващук, переведя ей в общей сложности около 300-400 тысяч рублей. В апреле 2024 года американец приехал к Ващук во Владивосток, чтобы «быть вместе» с ней.

Приехав, Гордон арендовал квартиру, в которой поселился вместе с Ващук. В один из дней у пары произошел конфликт. По словам американца, Ващук в одиночку выпила полбутылки водки и начала вести себя агрессивно — она бросила в него тарелку и ударила по лицу. Защищаясь, Гордон, по его словам, схватил ее за шею, а затем покинул квартиру. Перед этим он взял из кошелька Ващук 10 тысяч рублей, чтобы заплатить за номер в отеле. При этом Гордон утверждает, что уже на следующий день перевел Ващук эквивалентную сумму в долларах.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Гордона стало заявление Ващук, в котором она написала, что, когда американец схватил ее за шею, она восприняла это, как реальную угрозу своей жизни», а также обвинила его в краже 10 тысяч рублей. В результате в начале мая Гордона арестовали и предъявили ему обвинение по статьям о краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК).

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