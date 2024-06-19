В России более 150 улиц назвали в честь участников войны в Украине

«Холод» выяснил, что после начала войны в Украине как минимум 153 улицы в разных городах страны оказались названы или переименованы в честь погибших военных. Это только официальные адреса, включенные в Федеральную государственную информационную систему (ФИАС).

Идею называть улицы и другие городские объекты, в частности парки и школы, в честь участников войны в Украине впервые озвучил Владимир Путин в июле 2023 года. При этом некоторые названия и переименования улиц появились еще за год до этого. Так, в Волгограде еще в 2022 году появилась улица Дениса Зорина — старшего лейтенанта, которому посмертно присвоили звание Героя России.

Мэр Волгограда Владимир Марченко подписал официальное постановление, но на улице формально нет ни одного дома. Как отмечает местное издание «Блокнот», «технически сейчас именем Героя из Даниловского района названа просто дорога», а все выходящие на нее дома относятся к другим улицам.

Улицы переименовывают не только в честь тех, кто заключил контракт с российским Минобороны, но и в честь воевавших в Украине в рядах ЧВК Вагнера. Например, в честь Канамата Боташева названо сразу четыре улицы в Карачаево-Черкесии, а в честь Алексея Нагина — две в Волгоградской области.

Рекордсменом по количеству названных в свою честь улиц стал военный из самопровозглашенной ДНР, командир батальона «Спарта» Владимир Жога. Его имя носят сразу 14 улиц и один проезд.

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Как выяснил «Холод», чаще всего имена участников войны присваивают улицам на юге России. Там «Холод» обнаружил в общей сложности 46 таких названий. Кроме того, власти аннексированного Крыма заявили, что с 2022 года в честь участников военного вторжения были названы 36 улиц. Этот регион, как и другие оккупированные украинские территории, не вошли в статистику «Холода».

При этом, как отмечается в расследовании «Холода», в России нет единого свода правил, по которым происходит переименование улиц или присвоение им чьего-либо имени. В каждом регионе этот процесс регулируется своими правовыми актами, которые местные власти могут нарушать.

Например, чтобы присвоить имя погибшего человека какой-либо улице в Костроме, должно пройти пять лет с момента его смерти. Однако один из скверов города был назван в честь военного Алексея Коблова спустя год после его гибели на войне в Украине.

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