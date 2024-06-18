Сенат Таиланда разрешил однополые браки

Сенат Таиланда большинством голосов принял законопроект, разрешающий однополые браки. Об этом сообщает Associated Press.

Законопроект прошел окончательные чтения в Сенате Таиланда и получил 130 голосов «за». Еще четверо сенаторов проголосовали против, 18 — воздержались. После одобрения Сенатом закон должен быть одобрен королем страны Махой Вачиралонгкорном и опубликован в Правительственной газете. Вместе с публикацией будет установлена дата вступления закона в силу.

Помимо прочего, закон предполагает внесение изменений в Гражданский и Торговый кодексы Таиланда, в которых слова «мужчина» и «женщина» должны будут заменить на более нейтральное слово «человек». При этом один из членов Сената потребовал оставить гендерно-специфические термины, поскольку, по его мнению, их исключение станет серьезным «подрывом института семьи» в Таиланде.

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«Я горжусь коллективными усилиями всех заинтересованных сторон, которые подтверждают силу “единства в разнообразии” тайского общества. Мы продолжим борьбу за социальные права для всех людей, независимо от их статуса», — прокомментировал принятие закона премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин.

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Как отмечает Associated Press, Таиланд имеет репутацию инклюзивной страны, но на протяжении десятилетий добивался принятия закона о равенстве брака. Тайское общество в основном придерживается консервативных ценностей, а представители ЛГБТК+ сообщества говорят, что сталкиваются с дискриминацией в повседневной жизни.

По данным издания, правительство и государственные ведомства Таиланда также исторически консервативны, и защитникам гендерного равенства было трудно заставить законодателей и государственных служащих принять закон о равенстве брака.

Associated Press также добавляет, что Таиланд — первая страна, легализовавшая однополые браки в Юго-Восточной Азии и третья в Азии в целом. Ранее однополые браки легализовали Тайвань и Непал.

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