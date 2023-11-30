В Непале зарегистрировали первый брак мужчины и трансгендерной женщины 

В Непале зарегистрировали первый однополый брак — мужчины и трансгендерной женщины с мужским гендерным маркером. Об этом пишет местное издание The Kathmandu Post.

Союз зарегистрировали 37-летняя Майя Гурунг — трансгендерная женщина, у которой в документах стоит мужской гендерный маркер, и 27-летний Сурендра Панди. Пара познакомилась девять лет назад. Пять лет назад они обвенчались в храме, но юридически оформить свои отношения смогли только сейчас.

«Мы оба очень счастливы. И вместе с нами счастливы и все остальные в нашем сообществе», — рассказал Сурендра Панди Русской службе Би-би-си.

Пять месяцев назад Верховный суд Непала вынес промежуточное решение, которое разрешило однополым парам заключать браки. В постановлении отмечалось, что власти могут регистрировать такие союзы до того, как будут внесены изменения в законодательство страны. Тем не менее 13 июля окружной суд в столице Непала Катманду отказался зарегистрировать брак Майя Гурунг и Сурендра Панди. Тогда пара подала заявление в другом районе.

«Сначала мы удивились. Мы рассмотрели заявление и попросили их вернуться с необходимыми документами. Когда они их принесли, брак официально зарегистрировали. Это первый случай регистрации однополых браков не только в Непале, но, вероятно, и во всей Южной Азии», — отметил председатель второго округа сельского муниципалитета Дорди Ганеш Хатри.

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