Поставки европейского пива в Россию выросли до максимума с августа 2023 года

В апреле экспорт в Россию пива из Евросоюза достиг максимума с августа 2023 года. Об этом пишет агентство РИА «Новости», ссылаясь на собственный анализ данных Евростата.

Так, страны Евросоюза поставили в Россию в общей сложности 27,5 тысячи тонн пива стоимостью 23,1 миллиона евро, Это оказалось больше на 17% в физическом выражении и на 13% в денежном, чем месяцем раньше.

При этом поставки в апреле оказались самыми большими с августа 2023 года, когда страны ЕС экспортировали в Россию 28,2 тысячи тонн пива на 25,9 миллиона евро.

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Главным поставщиком пенного напитка в Россию стали германские пивовары. Из Германии было поставлено пива на общую сумму в 8,5 миллиона евро. Второе место в списке крупнейших европейских экспортеров пива в Россию оказалась Литва, поставившая продукции на четыре миллиона евро. Третье место заняла Бельгия с поставками на 3,2 миллиона евро. Она оттеснила на четвертую позицию чешских пивоваров, поставивших в Россию пенного напитка на три миллиона евро. Замыкает пятерку крупнейших европейских экспортеров пива в Россию Польша с объемами поставок на 2,1 миллиона евро.

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В апреле постановлением российского правительства были повышены ввозные пошлины на пиво, экспортируемое из «недружественных» стран. В результате пошлина выросла сразу в два с половиной раза — с 0,04 до 0,1 евро за литр.

«Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера также не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей», — прокомментировали тогда это решение в Минпромторге

При этом по данным «Коммерсанта», в 2023 году импорт пива в Россию вырос на 12,6% по сравнению с 2022 годом и составил 370,5 миллиона литров.

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