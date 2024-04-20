Пошлину на ввоз пива из недружественных стран повысили в 2,5 раза

Ввозную пошлину на пиво из стран, которые российские власти считают недружественными, повысили с 0,04 до 0,1 евро за литр, говорится в постановлении правительства.

«Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера также не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей», — отмечается в пресс-релизе Минпромторга.

В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка писал, что в прошлом году импорт пива в Россию составил 370,5 миллиона литров. Этот показатель на 12,6% больше, чем в 2022 году, но при этом ниже показателей 2020–2021 годов. Тогда в Россию ввезли 397 миллионов и 457 миллионов литров соответственно.

По данным «Коммерсанта», в 2023 году более 50% пивного импорта пришлось на продукцию из Германии, которая входит в список недружественных стран. За прошлый год объем ввоза вырос на 14%. Импорт из Чехии вырос на 49%, а из Бельгии — на 36,4%. Кроме того, увеличились поставки пива из Мексики более чем на 72% и из Китая — на 84,4%.

Согласно постановлению правительства, также до 50% повысится ввозная пошлина на некоторые виды товаров из Латвии, Литвы или Эстонии. Речь идет о готовых продуктах, которые содержат какао, а также пальто и куртках из синтетических тканей, обоях и других товарах.

На зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши, средства для бритья из Германии ввозная пошлина увеличилась до 35%. В Минпромторге считают, что такие меры «позволят в дальнейшем наращивать внутреннее производство — порядка 10% в год, исходя из предыдущей динамики, а также реализовать ряд проектов по локализации производства сырья и упаковки».

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