На художницу завели уголовное дело после обнаженной фотосессии на кладбище

На 22-летнюю художницу из Санкт-Петербурга Анну Пантелееву завели уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК). Об этом сообщает «Фонтанка». Поводом для преследования стала фотосессия девушки на Большеохтинском кладбище.

Издание отмечает, что Пантелеева позировала с обнаженной грудью. Также на фотографиях был «БДСМ подтекст», пишет «Фонтанка».

По информации журналистов, после того, как фотографии распространились в соцсетях, Пантелеевой начали писать сторонники «Мужского государства» и угрожать ей расправой. Тогда девушка открыла сбор средств на отъезд из России. Также она извинилась перед теми, кого оскорбила ее фотосессия.

Читать еще Моя жена сидит в тюрьме за руководство штабом Навального Ради помощи ей я отказался от хорошей работы, потратил сбережения и потерял друзей

«Мы делали творческую съемку и я с уважением отношусь к религии и сама хожу в церковь, всем любви и добра», — написала Пантелеева в сторис в инстаграме. Скриншоты опубликовал телеграм-канал Baza.

Телеграм-канал отмечает, что Пантелееву задержали сотрудники центра «Э».

В марте Пантелеева обвинила художника и тату-мастера Виктора Забугу в изнасиловании. По ее словам, это произошло в 2021 году, когда ей было 19 лет. В тот день она пришла к Забуге домой и в компании других людей покурила марихуану. После этого ей стало плохо. По словам Пантелеевой, Забуга изнасиловал ее, пока она не могла двигаться. После этого о насилии со стороны тату-мастера рассказали еще несколько человек. Сам Забуга заявил, что его несправедливо оговорили, и назвал происходящее «травлей».

Ранее суд в Краснодаре приговорил местную жительницу Софью Бургер к 440 часам обязательных работ по делу об оскорблении чувств верующих из-за танцев на кладбище.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.